Ministerio de las Aguas instaló 205 metros de colector para optimizar saneamiento en Lamas

La obra, ejecutada bajo las directrices del Ejecutivo Nacional, atiende directamente a más de 13 mil familias de 38 comunidades de la jurisdicción

CIUDAD MCY.- En cumplimiento con las orientaciones de la presidenta, Delcy Rodríguez, y bajo las líneas de acción del presidente constitucional Nicolás Maduro, el Ministerio del Poder Popular de Atención a las Aguas, a través de la hidrológica Hidrocentro, completó la instalación de 205 metros de colector en el municipio José Ángel Lamas del estado Aragua.

Esta obra de infraestructura hidráulica tiene como objetivo central optimizar el sistema de saneamiento y garantizar un servicio eficiente para los habitantes de la zona.

Los trabajos consistieron en el reemplazo y conexión de colectores de aguas servidas a la red principal de la localidad. Esta intervención técnica representa una mejora sustancial en la calidad de vida de más de 13.000 familias, quienes residen en 38 comunidades que anteriormente presentaban fallas en el sistema de drenaje.

La ejecución del proyecto fue posible gracias a la articulación entre las instituciones del Estado y el Poder Popular organizado. En este sentido, destacaron por su participación protagónica las salas de autogobierno popular de las Comunas “En Honor al Gigante Hugo Chávez”, “Agroindustrial Unidos por la Revolución” y “Los Sueños del Líder”.

Al respecto, la integrante de la Comuna Agroindustrial Unidos por la Revolución, Elizabeth Azócar, destacó el carácter estratégico de la obra: «El Gobierno Bolivariano ha ejecutado un proyecto que tiene un impacto positivo en todo el municipio; estamos muy agradecidos con la gestión de la Presidenta por la efectividad con la que se trabaja en cada comunidad».

Finalmente, esta acción se enmarca en la consolidación de la Segunda Transformación del Plan de la Patria, cuyo propósito es brindar servicios públicos de alta calidad y avanzar firmemente en la construcción de ciudades más humanas y funcionales para el bienestar del Pueblo venezolano.

PRENSA MINISTERIO DE LAS AGUAS

FOTO : CORTESÍA