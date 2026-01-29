Ciudad MCY

Vecinos de la comunidad Los Cocos fueron protegidos contra el dengue

PorBeatriz Guilarte

Ene 29, 2026

CIUDAD MCY.- El equipo de la dirección Regional de Salud Ambiental, adscrito a la Corporación de Salud del estado Aragua, se desplegó en la comunidad Los Cocos, municipio Girardot, para realizar una jornada preventiva, enmarcada en el Plan Nacional de la Lucha contra el Dengue.

Durante la jornada de fumigación y abatización contra el Aedes Aegypti, se visitaron un total de 323 casas del mencionado sector al sur de la ciudad de Maracay, en la que  además los vecinos recibieron sesiones educativas como parte de las acciones preventivas.

En el despliegue, se trataron 747 criaderos, lo que se traduce en 4 mil 320 habitantes protegidos en el sector Los Cocos, en aras de proteger y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de eliminar focos y prevenir riesgos de contraer el virus del dengue.

Es importante destacar, que estas iniciativas se realizan bajo los lineamientos del Presidente constitucional, Nicolás Maduro, con el apoyo de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez y de la vocera del poder popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y la Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: CORTESÍA

