Ministro Cabello: Tenemos más de 28 mil funcionarios al servicio del Pueblo

CIUDAD MCY.- Desde el estado Nueva Esparta donde llevó a cabo la adecuación y dotación de los 64 Cuadrantes de Paz de la entidad insular, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, precisó que como parte del despliegue de seguridad de los Carnavales 2026, ha sido dispuestos para el resguardo y atención del Pueblo 28.028 funcionarios y funcionarias de los diferentes cuerpos policiales, Protección Civil (PC), Bomberos y Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En este sentido, precisó que para garantizar una atención integral los funcionarios y funcionarias cuentan con 3.750 vehículos, 11 mil 40 motos, 1.348 bicicletas, así como vehículos especiales contra incendio y rescate, 556 ambulancias, 71 grúas gratuitas, siete aeronaves entre helicóptero y y aviones.

Sumado a esto indicó que se han dispuesto 120 mil 216 puestos médicos de emergencia y 3.286 puntos de control en todas las carreteras y autopistas del país.

El también Ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz hizo énfasis en su llamado a la consciencia de viajantes y turistas para garantizar el cuidado de las playas, parques, así como el resguardo de la vida de todas y todos los venezolanos que disfrutarán de este feriado que culmina el venidero martes.

«Hay que cuidarlos a los niños en la piscinas hay que cuidarlos hacer énfasis en ese tema para nosotros no tener saldos que lamentar posteriormente», instó.

