Ministro Diosdado Cabello recorre Caracas: “Este Pueblo es invencible”

Nov 15, 2025

Ciudad MCY.-El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Capitán Diosdado Cabello, realizó este sábado, a la medianoche, un recorrido por la ciudad de Caracas para supervisar el despliegue de seguridad en cada calle, avenida y comunidad de la capital, al tiempo que destacó el clima de paz y tranquilidad que prevalece.

“Son las 12:00 de la medianoche y el pueblo de Caracas se encuentra en Los Próceres, dando vueltas, divirtiéndose, caminando y no hay nada que detenga a este pueblo”, expresó Cabello a través de un material audiovisual publicado en su canal de Telegram.

El también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz puntualizó que el pueblo venezolano es absolutamente invencible y, en ese sentido, acotó que “tiene una capacidad de vencer, luchar y resistir en paz”.

