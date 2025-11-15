Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Retornaron otros 298 venezolanos en vuelo 87 de Gran Misión Vuelta a la Patria

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Nov 15, 2025

Ciudad MCY.-La Gran Misión Vuelta a la Patria rescató a 298 venezolanos y venezolanas que regresan a casa en el vuelo 87. El grupo está compuesto por 47 mujeres, 240 hombres, seis niños y cinco niñas, quienes vinieron desde Texas, Estados Unidos (EE. UU.), informaron las autoridades en sus redes sociales.

Los organismos encargados de su atención aplicaron los protocolos de seguridad y de salud dispuestos para ellos, a fin de que se encuentren listos para el gran reencuentro familiar.

En un breve video documental, se observaron a los compatriotas visiblemente emocionados por llegar a su tierra natal, y donde algunos expresaron que están orgullosos de retornar para poder trabajar por su familia y su nación.

VTV | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Cultura

Celebrado el XVI Encuentro Interescolar y Comunal del baile La Llora en Ribas

15 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Aragua Recicla y Cleba fortalecen marco legal del Ecosocialismo regional

15 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Gobierno Bolivariano impulsa protocolización de viviendas en Revenga

15 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Inicia ciclo de seminarios de formación rumbo al fortalecimiento del Poder

15 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez