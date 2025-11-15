Retornaron otros 298 venezolanos en vuelo 87 de Gran Misión Vuelta a la Patria

Ciudad MCY.-La Gran Misión Vuelta a la Patria rescató a 298 venezolanos y venezolanas que regresan a casa en el vuelo 87. El grupo está compuesto por 47 mujeres, 240 hombres, seis niños y cinco niñas, quienes vinieron desde Texas, Estados Unidos (EE. UU.), informaron las autoridades en sus redes sociales.

Los organismos encargados de su atención aplicaron los protocolos de seguridad y de salud dispuestos para ellos, a fin de que se encuentren listos para el gran reencuentro familiar.

En un breve video documental, se observaron a los compatriotas visiblemente emocionados por llegar a su tierra natal, y donde algunos expresaron que están orgullosos de retornar para poder trabajar por su familia y su nación.

VTV | FOTO CORTESÍA