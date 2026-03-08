Consulta Popular Nacional ha registrado un aumento de participación desde su inicio

CIUDAD MCY.- La Consulta Popular Nacional ha registrado un aumento constante de la participación desde su inicio en 2024, gracias a la ejecución de proyectos comunitarios y a la rendición de cuentas en cada territorio, destacó el ministro del Poder Popular para las Comunas, Ángel Padro.

“El incremento de participación tiene razones concretas: cuando uno va a una comunidad y pregunta qué hicieron con los recursos de las consultas de 2024 y 2025, la gente responde con hechos. Se rehabilitó una cancha, se construyó un acueducto, se resolvió un problema de años. Eso genera credibilidad y confianza”, afirmó Prado.

El ministro destacó que la participación crece porque la gente siente que su voz tiene un impacto real.

“La asamblea es la máxima instancia de deliberación. Aquí nadie está condicionado por un partido o un dirigente. La comunidad propone, decide y es escuchada”, afirmó. Señaló que este crecimiento se refleja de nuevo este 8 de marzo, cuando se celebra la primera consulta de 2026 en todo el país.

El ministro destacó que esta consulta se caracteriza por el liderazgo femenino. “Ha sido una campaña liderada por nuestras mujeres, que aman su comunidad y asumen los problemas del barrio. Ellas propusieron que esta primera consulta del año 2026 fuese el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y diseñaron la campaña en los 5.336 territorios donde hoy se vota”, señaló.

Explicó que durante las asambleas preliminares, las comunidades analizaron los recientes acontecimientos políticos, revisaron su Agenda Concreta de Acción y dieron prioridad a los proyectos. También se rindió cuentas del trabajo realizado con los recursos de las consultas anteriores. “Hay una solvencia moral en esa dirigencia, en su mayoría mujeres, que han trabajado con honestidad y entregado resultados a sus comunidades”, agregó.

Reiteró la invitación a participar en este día nacional. “Es un mensaje al mundo: Venezuela está de pie, defendiendo su democracia popular. Hoy tendremos una jornada extraordinaria y esta noche veremos resultados que expresarán la fuerza del pueblo”, concluyó.

FUENTE AVN

FOTO: CORTESÍA