Presidenta encargada Delcy Rodríguez convoca a la participación en la Consulta Popular 2026

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, realizó un llamado a la ciudadanía para participar en la primera Consulta Popular Nacional de 2026, jornada que se desarrolla este domingo 8 de marzo en todo el territorio nacional.

A través de sus canales oficiales, la mandataria instó a los ciudadanos a sumarse a este proceso, calificándolo como una oportunidad para que el pueblo ejerza la autogestión de proyectos locales.

El despliegue cuenta con la coordinación del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y el acompañamiento técnico del Consejo Nacional Electoral. El objetivo principal de esta consulta es que los habitantes de los distintos circuitos comunales definan, mediante el voto directo, las necesidades prioritarias en áreas como salud, educación, servicios públicos e infraestructura.

Durante la fase de preparación, la mandataria resaltó que este mecanismo busca fortalecer el autogobierno, permitiendo que sean las propias comunidades quienes administren y prioricen la ejecución de los recursos asignados.

El proceso se desarrolla de manera simultánea con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fecha que el Gobierno nacional ha vinculado al papel protagónico que desempeñan las mujeres en la construcción y consolidación del modelo comunal.

Esta jornada electoral, que se suma a la agenda oficial de este domingo, se articula con otras actividades institucionales desarrolladas en el país, incluyendo actos de formación en las academias militares y la activación de los 10.000 centros de votación dispuestos para la ocasión.

