Moncada ante la ONU: La amenaza actual es el imperio de EEUU no Venezuela

Ciudad MCY.-El embajador permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, denuncio que el Gobierno estadounidense ha afirmado que el futuro del hemisferio le pertenece, con la aplicación de la doctrina Monroe en el siglo XXI. “El mundo debe saber que la amenaza no es Venezuela, la amenaza es el actual Gobierno de Estados Unidos”.

Durante su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU, Moncada denunció que Washington pretende apropiarse de los recursos venezolanos bajo amenazas militares. “El pasado 16 de diciembre nos exigió que de inmediato le entregáramos nuestras tierras, nuestro petróleo y nuestros minerales, porque supuestamente le pertenece. Estamos en presencia de un poder que actúa al margen del Derecho Internacional y que exige a venezolanos y venezolanas que entreguen a nuestro lago de Maracaibo, nuestra isla de Margarita, nuestros ríos, llanos y montañas. De lo contrario, ejecutará un ataque armado que viene anunciando desde hace semanas”.

El embajador Moncada calificó como absurda la afirmación de que el petróleo venezolano pertenece a Estados Unidos, «esto no tiene sustento jurídico ni histórico. Aceptar esa lógica, dijo, equivaldría a justificar que otros países pudieran confiscar activos estadounidenses por sus deudas internacionales, lo cual resulta contrario al derecho internacional».

De igual manera, señaló que la estrategia estadounidense se basa en la doctrina Monroe, ahora reforzada con nuevas políticas. “El gobierno estadounidense en su estrategia de seguridad nacional, afirma que el futuro del hemisferio le pertenece, con la aplicación de la doctrina Monroe en el siglo XXI, ahora agravada con el corolario Trump. Ya lo advertía nuestro Libertador Simón Bolívar hace 200 años, cuando dijo, cito, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América toda de miseria en nombre de la libertad. Alertamos al mundo. Venezuela es solo el primer objetivo de un plan mayor”.

En su intervención, Moncada advirtió que Washington busca dividir a los pueblos para imponer su dominio. “El gobierno estadounidense nos quiere divididos para conquistarnos por pedazos. Los Estados Unidos, que fue un país indispensable en la construcción de las Naciones Unidas y en la redacción de su Carta Fundacional, hoy se ha convertido en un actor que propone imponerse sobre los derechos fundamentales de todos los estados del continente americano, aun a costa de la destrucción de las Naciones Unidas”.

Moncada recordó que Venezuela solicitó la reunión consciente de que Washington impediría cualquier decisión que frenara sus planes. “Hemos solicitado esta reunión consciente de que el gobierno de Estados Unidos no permitirá a este órgano aprobar una decisión que ponga freno a su plan siniestro. El mundo debe saber que el pasado mes de noviembre el Gobierno de Estados Unidos fue el único que impidió un acuerdo de este Consejo de Seguridad para condenar ataques contra civiles en alta mar, así como para llamar a la distensión, el diálogo y la diplomacia”.

Asimismo, reafirmó la posición de Venezuela en defensa de su soberanía y del derecho internacional. “El Gobierno de Estados Unidos impide que el Consejo de Seguridad cumpla su mandato. Porque no se trata solo de Venezuela, sino de una ambición continental”.

