Motor Telecomunicaciones ha tenido un crecimiento por encima del 7% y un aporte significativo al país con las nuevas tecnologías

Dic 23, 2025

Ciudad MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó en relación al Motor Telecomunicaciones, que este sector ha sido clave, porque su crecimiento ha estado por encima del 7% y le ha aportado al crecimiento nacional con las nuevas tecnologías.

«Venezuela ha dado un salto que nunca habíamos visto en el crecimiento de las nuevas tecnologías, de las telecomunicaciones, como nunca antes en la historia habíamos tenido, y ahora con la Inteligencia Artificial (IA)», precisó.

Al mismo tiempo, dijo que las Telecomunicaciones, hoy por hoy, en el mundo, está en apuntalamiento, ya que « son las nuevas tecnologías de la nueva economía mundial.

El presidente Nicolás Maduro también destacó que todo el desarrollo de la riqueza en el mundo ha tenido un avance progresivo, con giros hacia lo que «llaman la zona indo-pacífico, asiática, porque los grandes motores del mundo son China e India».

Asimismo, señaló que estos avances han sido reconocidos en un documento recién publicado de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos; lo que ratifica que «Estados Unidos no es el eje económico, ni tecnológico del mundo».

Subrayó además, que en Venezuela se deben producir nuevas fuentes de divisas e interconectar una economía que «está creciendo al ritmo propio, auto-sustentado por sus 14 motores  de la Agenda Económica Bolivariana.

