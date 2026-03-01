Academia Militar del Ejército lideró medallero en pruebas de orientación

CIUDAD MCY.-En las pruebas de orientación, la Academia Militar del Ejército lidera el medallero de los XXXVII Juegos Interacademias Militares, tras conquistar cuatro preseas doradas, una de plata y cuatro de bronce, celebradas en las instalaciones de La Placera, en Maracay, estado Aragua, así lo destacó el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, este sábado, en nota de prensa.

La disciplina de orientación, que pone a prueba la capacidad de los participantes para recorrer terrenos desconocidos en el menor tiempo posible utilizando únicamente un mapa topográfico y una brújula, tuvo como figura principal al alférez Miguel Montilla, quien se acreditó tres metales de oro.

Montilla se impuso en la modalidad de distancia larga individual con un tiempo de 41 minutos y 56 segundos. El podio lo completaron el brigadier Yonjairo Yépez, de la Academia Técnica Militar del Ejército (45:36), y el cadete Franyer Vargas, también de la Academia Militar del Ejército (49:51).

Asimismo, Montilla logró el primer lugar en la prueba de distancia media con un registro de 44 minutos y cinco segundos, escoltado por el alférez José Campos, de la Academia Militar de Medicina (58:42), y el alférez Brayan Piña, del Ejército (48:15).

LOGROS POR EQUIPO

El éxito del Ejército se extendió a las pruebas colectivas. En la distancia larga masculina, el equipo conformado por Montilla, Branyer Piña, Franyer Vargas, Luis Conde, Andrés Prado, Cristian Linares y José Sivira obtuvo la medalla de oro con una marca de 6 horas, 38 minutos y 6 segundos.

Por su parte, el equipo femenino de la Academia Militar del Ejército, integrado por Yanilex Fernández, Diany Zapata, Elimar Marrufo y Nikoll Navas, se colgó la cuarta presea dorada de la institución al detener el cronómetro en 4 horas, 58 minutos y 36 segundos.

OTRAS PARTICIPACIONES DESTACADAS

La Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) obtuvo su primer oro gracias a la alférez Nelmary Martínez, quien dominó la distancia larga femenina con un tiempo de 40:33.

Por su parte, la cadete María Lugo, representante de la Academia Militar de la Armada Bolivariana, se llevó el máximo galardón en la distancia media con un registro de 40:40.

Hasta la fecha, la Academia Militar del Ejército encabeza el medallero general con un total de nueve preseas, seguida por la Academia Militar de la GNB y la Academia Militar de la Armada Bolivariana, ambas con dos medallas cada una.

Los Juegos Interacademias Militares continuarán desarrollándose en las sedes de Maracay y Caracas hasta el próximo 7 de marzo.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA