Moscú mantiene postura y exige la liberación del presidente Maduro y la diputada Flores

PorBeatriz Guilarte

Ene 25, 2026

CIUDAD MCY.- La Federación de Rusia exige reiteradamente la liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron secuestrados por el Gobierno de Estados Unidos; indicó el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergey Ryabkov.

“El primer paso, sin el cual todas las demás acciones son completamente hipotéticas, es la liberación de Maduro y su esposa”, declaró el diplomático. “Pero desde que eso [el rapto] ocurrió, es necesario insistir en la liberación del presidente venezolano”, notó Ryabkov.

De igual modo, se preguntó: “Cuál será la disposición posterior es una cuestión aparte. Y ahora simplemente no hay razón para hablar de ello”, añadió el funcionario.

El pasado 3 de enero, Washington atacó objetivos civiles y militares en Venezuela, además de secuestrar al presidente Maduro y a la primera dama Flores, a quienes actualmente mantiene retenidos en un centro de reclusión en la ciudad de Nueva York. Desde ese grave incidente, el Gobierno Bolivariano exige y actúa activamente para concretar la repatriación del mandatario venezolano y la diputada de la Asamblea Nacional.

FUENTE : RT

FOTO : CORTESÍA 

