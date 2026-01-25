Ciudad MCY

Aumentan emergencias en EEUU por paso de tormenta invernal

Beatriz Guilarte

Ene 25, 2026

CIUDAD MCY.- Una intensa tormenta invernal recorre de oeste a este Estados Unidos, obligando a la activación de protocolos de emergencia en más de una veintena de estados y afectando gravemente infraestructuras básicas como energía y transporte en distintas localidades estadounidenses.

Esta tormenta, impulsada por un vórtice polar extendido, está dejando sensaciones térmicas excepcionalmente bajas y precipitaciones en forma de nieve y aguanieve, con proyecciones que indican que el frío podría mantenerse durante varios días y agravarse a medida que el frente se desplaza hacia la región este del país.

Las autoridades señalan que las Praderas, regiones centrales del país, podrían experimentar sensaciones térmicas de hasta -55 grados Fahrenheit (-48 °C) este sábado. Ciudades como Nueva York y Filadelfia esperan acumulaciones notables de nieve y hielo, así como caídas de temperatura que podrían acercarse a 15 grados Fahrenheit (-9 °C) durante la noche más fría.

En otras ciudades, Baltimore y Washington podrían registrar temperaturas algo más moderadas, pero igualmente peligrosas para la exposición y las actividades al aire libre.

La magnitud de la tormenta ha llevado a la cancelación y retraso de miles de vuelos en todo el país.

Poweroutage.us reporta ya decenas de miles de usuarios sin electricidad, con Texas y Luisiana entre los estados más golpeados por cortes de energía que amenazan la continuidad de servicios básicos, escuelas y comercios. Autoridades energéticas advierten sobre posibles sobrecargas en la red y llaman a los residentes a reducir el consumo para evitar apagones más extensos.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) de Estados Unidos destacó que la tormenta podría generar nevadas significativas y hielo en la región Este y Medio Atlántico, con proyecciones de que Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia Occidental y Virginia, así como la capital Washington, D.C., experimenten condiciones críticas en las próximas horas y días. A medida que el frente avanza hacia Nueva Inglaterra, se anticipan tormentas de nieve y otras complicaciones logísticas.

Las autoridades estadounidenses por lo pronto activaron protocolos de emergencia y anunciaron medidas para mitigar el impacto.

Según el Gobierno Federal, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, delegó a funcionarios de seguridad pública para prepararse para los escenarios que puede enfrentar el gigante norteamericano durante esta tormenta.

