Trump asegura que mantiene «una grandiosa relación» con autoridades de Venezuela

Milexis Pino

Ene 17, 2026

CUIDAD MCY.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció declaraciones sobre la situación venezolana tras su llegada a Florida este viernes, destacando cambios significativos en el país y agregando que mantiene una «grandiosa relación» con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“Ahora me gusta mucho Venezuela (…) Creo que es un país maravilloso. Es muy diferente, ha cambiado mucho en, literalmente, una semana”, expresó el mandatario, quien indicó, además: “Tenemos una gran relación con la gente que actualmente dirige Venezuela. Creo que mucha presión se ha liberado”, añadió.

FUENTE GLOBOVISIÓN | FOTO CORTESÍA

Milexis Pino

