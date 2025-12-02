Poder Comunal toma fuerza en San Sebastián y San Casimiro

Ambas jurisdicciones del Eje Sur optimizan y autogestionan los recursos para la ejecución de importantes obras

CIUDAD MCY.- La ejecución de las Consultas Populares afianza con ímpetu la autodeterminación de la ciudadanía. En el Eje Sur, este tipo de acciones toma fuerza con la firma y desarrollo de proyectos.

En el municipio San Sebastián, el Gobierno Regional acompañó la firma de convenios para la realización de los diferentes postulados que resultaron ganadores en la IV Consulta Popular de este año.

Los representantes de las seis comunas y circuitos comunales asumieron la tarea de administrar los recursos, llevar a cabo las distintas obras, y ser garantes de la culminación de las mismas.

Las innovadoras ideas están enfocadas en garantizar la mayor suma de felicidad posible y condiciones de vida digna para la ciudadanía. Entre ellas destacan optimización de servicios públicos, infraestructura, dotación de equipos, por mencionar algunas.

JUVENTUD AL PODER

Tras la jornada de votación dirigida a la juventud, la comunidad la Comuna Chorros de Cura, ubicada en el municipio San Casimiro, ostenta una cancha de usos múltiples rehabilitada.

Con la adecuación del techo, paredes y cerca; embellecimiento con pintura, y limpieza general, la población disfrutara un sitio adecuado y seguro, especializado en la recreación, sano esparcimiento y formación deportiva.

Este hecho demostró la alta conciencia política y compromiso de la generación de oro con el bienestar social, al priorizar temas de interés colectivo.

El presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez, a través de sus equipos de trabajos, ofrecen el apoyo a las comunidades para que estas logren la autogestión, según los nuevos objetivos de la Patria en la construcción de un modelo de Estado comunal.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS : CORTESÍA