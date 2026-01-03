Municipio Tovar ratifica respaldo a la soberanía nacional y a la paz del país

CIUDAD MCY.-Ante los acontecimientos que han generado alarma a nivel nacional, tras un ataque militar atribuido al Gobierno de los Estados Unidos contra el Estado venezolano, el pueblo del municipio Tovar se manifestó en respaldo a la soberanía, la independencia y la paz de la República Bolivariana de Venezuela.

Desde tempranas horas de este sábado, comunidades organizadas, junto a instituciones del Estado y organismos de seguridad, se mantuvieron activas en una jornada de acompañamiento ciudadano que reafirmó la unión popular – policial y militar, pilar fundamental para la defensa de la estabilidad y la tranquilidad del país, al tiempo que se exige claridad y fe de vida del presidente Nicolás Maduro Moros.

El alcalde del municipio Tovar, Maximiliano Suárez, encabezó acciones de coordinación territorial junto a los cuerpos de seguridad y el Poder Popular, garantizando el resguardo de espacios estratégicos y la preservación del orden público, con un mensaje claro de responsabilidad y compromiso institucional.

“En momentos donde se amenaza la paz de la nación, nuestro deber como autoridades es mantenernos firmes junto al pueblo, defendiendo la soberanía, pero también garantizando la calma, la convivencia y el respeto entre venezolanos”, expresó el mandatario municipal.

Los habitantes de la Colonia Tovar alzaron su voz en rechazo a cualquier acción que atente contra la integridad territorial y la autodeterminación del país, recordando que la paz es una conquista que debe protegerse con conciencia histórica, unidad y organización popular.

