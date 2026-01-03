Anahis Palacios se moviliza en el municipio con efectivos de seguridad y habitantes

CIUDAD MCY-Tras un fuerte ataque militar, perpetrado por el gobierno norteamericano contra el Estado Venezolano, el pueblo de Aragua sale a las calles en absoluto respaldo a la soberanía y la patria, en unión cívico – militar, y garantizando mantener la paz mientras se exigen pruebas de Fe de Vida del presidente Nicolás Maduro Moros.

‎

‎La alcaldesa del municipio Zamora, Anahis Palacios, desde altas horas de la madrugada de este sábado, inició el despliegue por el municipio con efectivos de la Seguridad Ciudadana y pueblo de combate, mostrando la unión comunal, policial y militar en resguardo a puntos críticos de la localidad y otros espacios.

‎

‎La lider del municipio Zamora aseguró que desde estos espacios garantiza la defensa y la paz a las comunidades y la nación. «Cuando el clarín llama en defensa de la patria nosotros nos activamos», añadió la burgomaestre.

‎

‎‎Es importante destacar que, este sábado, los habitantes del municipio zamorano alzaron la voz por el vil ataque a los estados de La Guaira, Aragua y la Gran Caracas; amenaza que mantenía el jefe de Estado de la Casa Blanca sobre la mesa meses atrás, jugando con la paz y la soberanía que mantiene el Estado Venezolano.

‎

‎‎ELIMAR PÉREZ |Foto Referencial