Anahis Palacios se moviliza en el municipio con efectivos de seguridad y habitantes

CIUDAD MCY-Tras un fuerte ataque militar, perpetrado por el gobierno norteamericano contra el Estado Venezolano, el pueblo de Aragua sale a las calles en absoluto respaldo a la soberanía y la patria, en unión cívico – militar, y garantizando mantener la paz mientras se exigen pruebas de Fe de Vida del presidente Nicolás Maduro Moros.
La alcaldesa del municipio Zamora, Anahis Palacios, desde altas horas de la madrugada de este sábado, inició el despliegue por el municipio con efectivos de la Seguridad Ciudadana y pueblo de combate, mostrando la unión comunal, policial y militar en resguardo a puntos críticos de la localidad y otros espacios.
La lider del municipio Zamora aseguró que desde estos espacios garantiza la defensa y la paz a las comunidades y la nación. «Cuando el clarín llama en defensa de la patria nosotros nos activamos», añadió la burgomaestre.
Es importante destacar que, este sábado, los habitantes del municipio zamorano alzaron la voz por el vil ataque a los estados de La Guaira, Aragua y la Gran Caracas; amenaza que mantenía el jefe de Estado de la Casa Blanca sobre la mesa meses atrás, jugando con la paz y la soberanía que mantiene el Estado Venezolano.
ELIMAR PÉREZ |Foto Referencial