‎Gobierno de Aragua realiza monitoreo de seguridad en la entidad

Efectivos militares y alcaldes desplegados en garantía de la paz y estabilidad en la región

CIUDAD MCY.-La vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, informó que, a propósito del ataque militar que sufrió Venezuela durante la madrugada de este sábado, el equipo de gobierno, junto a representantes de la FANB, se encuentran en constante monitoreo para garantizar la estabilidad de la entidad.

‎Asi lo dió a conocer la mandataria regional, quien se encuentra reunida junto a cuerpos de seguridad y prevención acantonados en el estado,. así como también alcaldes de la entidad realizando monitoreo de las acciones para garantizar la paz y.seguridad de Aragua.

Sánchez aseguró que se mantiene un seguimiento al funcionamiento de los servicios en los diversos sectores de Aragua,.con el fin de resguardar la tranquilidad de todos los aragueños.

‎»¡Estamos alertas!» subrayó Sánchez durante la reunión tras los anuncios que se dió a conocer a primeras horas de la mañana por la vocera desde la 42 Brigada de Infantería.

ELIMAR PÉREZ| FOTO CORTESÍA

