Orquesta Sinfónica de Venezuela celebra 96 aniversario

CIUDAD MCY.- La Orquesta Sinfónica de Venezuela (OSV), la institución musical más antigua y emblemática del país, y una de las más longevas de todo el continente americano, celebra 96 años de su creación, lo que marcó el inicio de la profesionalización de la música académica en Venezuela.

La orquesta se fundó formalmente el 15 de enero de 1930, gestándose en las aulas de la Escuela de Música y Declamación de la Academia de Bellas Artes de Caracas (hoy Escuela Superior de Música José Ángel Lamas).

​

​El gran impulsor y figura central de este acontecimiento fue el maestro Vicente Emilio Sojo. Junto a él, un grupo de 29 músicos (muchos provenientes de la Banda Marcial de Caracas) atendieron el llamado para establecer los cimientos de la orquesta. Sojo no solo fue su director, sino que dedicó décadas a estabilizarla económicamente y a elevar el nivel técnico de sus integrantes.

​El primer concierto público se llevó a cabo el 24 de junio de 1930 en el Teatro Nacional de Caracas. En esa ocasión, la orquesta contó con cerca de 40 músicos y un programa que incluyó obras de compositores clásicos y nacionales, consolidándose rápidamente como el referente cultural del país. Patrimonio Artístico de la Nación, recibió este título oficial en 1981. Su sede es el Teatro Teresa Carreño y es la segunda orquesta más antigua de América, superada únicamente por la Sinfónica de Boston.

AVN | FOTO : CORTESÍA