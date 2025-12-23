Niño Jesús Abarrotado de Pueblo en los 111 Años de Tradición del Baile Pastores de El Limón

‎CIUDAD MCY .-En un ambiente de fervor, color y arraigo cultural, la Alcaldía Bolivariana de Mario Briceño Iragorry (MBI), liderada por el alcalde Brullerby Suárez, junto a la Gobernación del estado Aragua, encabezada por Joana Sánchez, celebró el 111° aniversario del Baile de los Pastores del Niño Jesús de El Limón.

‎Esta festividad, organizada por la Asociación Civil Pastores del Niño Jesús de El Limón reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial del estado Aragua y de la Nación, reafirma su importancia como baluarte de la identidad municipal y venezolana.

La programación incluyó la elección de la reina, noches musicales y el tradicional baile que se realiza en la calle Principal del sector Niño Jesús de la parroquia El Limón donde está ubicada la sede de los Pastores posterior al recorrido que le hacen al Niño por la comunidad.

‎𝗖𝗶𝗳𝗿𝗮𝘀 𝘆 𝗔𝗹𝗰𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱

‎Juan Carlos Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Pastores de Venezuela y concejal del municipio, destacó el éxito de la convocatoria:

‎Participación récord: Más de 280 bailarines en escena el día central.

‎Asistencia masiva: Se estima que más de 1.000 personas por día acompañaron las actividades.

‎Relevo generacional: El cierre del evento contó con la participación de más de 100 niños, quienes aseguran la continuidad de esta promesa cultural.

‎»Estamos cumpliendo con la instrucción del presidente Nicolás Maduro de apoyar las manifestaciones culturales que son el alma de la patria», afirmó Rojas, resaltando el despliegue total del Gobierno Bolivariano para garantizar el disfrute del pueblo.

‎𝗨𝗻 𝗦𝗲𝗻𝘁𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗧𝗿𝗮𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀

‎Para los habitantes de El Limón, esta tradición es un lazo inquebrantable con sus raíces:

‎La joven Wilayma González (Pastorcilla): «Vengo desempeñando este baile desde niña para seguir los pasos de mi papá, uno de los fundadores. Tras 5 años sin bailar, retomé la tradición con orgullo por mi familia y por el Niño Jesús».

‎Naisa Hernández (Vecina): «Mis hijos son pastores desde pequeños. Al migrar a este municipio, nos sentimos inmediatamente parte del sector Niño Jesús por su tradición».

‎Iris Barrios (Vecina): «Es una bendición ser parte de este acervo cultural patrimonial. Agradecemos el apoyo de las autoridades para mantener viva esta fe».

‎La Alcaldía de Mario Briceño Iragorry reafirma su compromiso con la preservación de estas costumbres que, año tras año, consolidan a El Limón como un referente cultural de Venezuela.

Prensa Alcaldía Bolivariana MBI | FOTOS: CORTESÍA