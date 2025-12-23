Nuevos especialistas egresados fortalecerán el SPNS de Aragua

CIUDAD MCY.-En el majestuoso Teatro de la Ópera de Maracay (TOM), ubicado en el municipio Girardot, en un Acto de Egreso 2025, un total de 129 médicos y médicas fueron acreditados como nuevos especialistas, en pro de fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), del estado Aragua.

El acto estuvo presidido por el Dr. Benito Aguilera, director regional de Docencia e Investigación de la Corporación de Salud; la Dra. Regimarth Aponte, directora médica del Hospital Central de Maracay (HCM); el dr. Grudes Vera, director de Salud Ambiental; Dr. Tito Cardozo, Subdirector del Cipriano Castro, Dra. Jaibeth Durán, directora del Benito y el Dr. Juan Franco, director del Hospital Rángel de Villa de Cura.

Estos nuevos profesionales especialistas RAPCCE y de postgrados asistenciales egresan 86 del Hospital Central de Maracay (HCM), 24 del Hospital José María Benitez, 17 Hospital José Rangel y 2 médicos especialistas del Hospital Cipriano Castro, en especialidades médicas tales cómo; anestesiología y reanimación, cirugía general, cirugía pediátrica, cirugía plástica y reconstructiva, ginecología y obstetricia, hematología, infectología, medicina de emergencia y desastre, medicina física y rehabilitación, medicina interna, nefrología de adulto, neurocirugía, oftalmología, pediatría, traumatología, urología y otorrinolaringología.

Gracias a las políticas de salud emanadas del Presidente Nicolás Maduro, junto a la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, impulsadas por la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez y la Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano, se consolida y fortalece la red hospitalaria en la entidad aragüeña, para seguir garantizando atención gratuita y de calidad a los aragüeños.

PRENSA CORPOSALUD | FOTOS: CORTESÍA