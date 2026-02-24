Ciudad MCY

Vuelo 115 de la Gran Misión Vuelta a la Patria retorna a 134 venezolanos

PorRafael Velásquez

Feb 23, 2026

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo continuo por la reunificación familiar y la protección de sus ciudadanos, el Gobierno Bolivariano recibió el vuelo N.° 115 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, procedente de Miami, Florida, Estados Unidos (EE. UU.).

El arribo tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde aterrizaron 134 venezolanos que han decidido retornar voluntariamente al país. El grupo está conformado por 114 hombres, 17 mujeres, un adolescente y dos niños.

Tras el aterrizaje, los ciudadanos fueron recibidos por órganos de seguridad ciudadana y diversas instituciones del Gobierno nacional, quienes activaron de inmediato los protocolos de seguridad y asistencia correspondientes.

Como parte del proceso de atención integral, los repatriados recibieron chequeo de salud por parte de instituciones nacionales, así como acompañamiento y transporte dispuesto por los organismos de seguridad hacia sus respectivos hogares.

Con esta nueva jornada, el Gobierno Bolivariano garantiza que el amor por la tierra bolivariana sea el puente para el reencuentro de 134 ciudadanos que hoy regresan a su suelo patrio, sanos y salvos, tal y como lo han orientado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, y el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA 

