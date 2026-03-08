Notoria afluencia de palonegrenses en la Consulta Popular Nacional 2026

Los voceros comunales exaltaron los altos niveles de participación, que superaron las cifras de la última jornada electoral

CIUDAD MCY.- El compromiso de la ciudadanía del municipio Libertador se hizo notar en la Consulta Popular Nacional 2026. En un recorrido por los centros de votación, el equipo de Ciudad MCY pudo constatar la notoria afluencia de jóvenes y adultos que se dieron cita este 8-M.

En la Escuela Básica Nacional Negra Hipólita, centro electoral de la comuna Libertadoras y Libertadores del Libertador corredor Agorturistico la Venus de Tacariguas, mejor conocida como las 3L, los habitantes participaron en esta sexta jornada nacional que el pueblo escoge a donde direccionar los recursos del Estado.

Los siete proyectos postulados durante las asambleas brindan respuesta oportuna y eficaz a las necesidades de las comunidades, estos son: creación de una bodega, construcción de una parada inteligente, elaboración de un sistema de riego para la unidad agrícola, rehabilitación del sistema hidráulico de las instituciones educativas, mejoras al alumbrado público, recuperación de la sala de auto gobierno, construcción de rampas en las aceras.

Yobel Silva, vocero comunal, refirió que para este evento estimaban 450 votantes, pero la comunidad organizada superó las expectativas, alcanzando más de 500 puntos. “Estamos complacidos con la repuesta de los vecinos y vecinas”, acotó.

Si bien la selección de proyectos es una muestra de la democracia participativa, la conciencia de los palonegrenses se alineaba con la reparación del sistema de agua potable dentro de los planteles escolares. “La población se enfocó en la necesidad del liceo para comprar las bombas, pues de tres solo una se encuentra operativa”, subrayó.

De igual forma, Eli Guevara, de la comuna Residencias Palo Negro, exaltó que pasaron de poco más de 420 electores a más de 650. “La asistencia de jóvenes de 15 años fue maravillosa”, dijo en referencia a la generación de relevo, que se suma con alegría y convicción al mecanismo.

Algunos de los postulados en esta ocasión fueron el levantamiento de una parada inteligente, adecuación del sistema eléctrico, asfaltado y bacheo de las principales calles y avenidas, sustitución de colectores, mejorar la red de aguas servidas.

Las elecciones comunales tienen un valor importante en la cotidianidad de los venezolanos, pues los habitantes conocen mejor cuales son los puntos vulnerables del territorio y, la convicción de trabajo orientada hacia el bienestar de todos hace posible una administración efectiva del capital.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CIUDAD MCY