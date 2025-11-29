Renuevan tramo de colectores en la comuna Santa Rita de Cassia

En el despliegue, el equipo de Aguas y Redes de la alcaldía del municipio Francisco Linares Alcántara, sustituyó 55 metros de colectores de aguas servidas para optimizar el servicio y mejorar las condiciones ambientales del sector

CUIDAD MCY.-En respuesta a las necesidades del sistema sanitario local, el equipo de Aguas y Redes de la alcaldía del municipio Francisco Linares Alcántara (FLA) llevó adelante la sustitución de 55 metros de colectores en la comuna “Santa Rita de Cassia”, una acción que fortalecerá el servicio para las familias del sector.

Las labores se concentran en los tramos donde se evidenciaron fallas estructurales que afectaban la circulación de las aguas servidas. El personal técnico ejecutó el retiro de tuberías deterioradas, la instalación de nuevos conductos y la corrección de filtraciones, con el propósito de restablecer la operatividad del sistema y mejorar las condiciones ambientales del área intervenida.

Este trabajo se enmarca en los lineamientos del Plan de las Siete Transformaciones (7T), impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y del Plan de la Aragüeñidad, promovido por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, de la mano del alcalde de la jurisdicción Víctor Bravo.

Con estas acciones, la gestión municipal avanza en la consolidación de un servicio de aguas servidas más eficiente. Resaltando que los trabajos se mantendrán activos hasta completar la instalación del nuevo tramo de colectores y restituir plenamente la operatividad del sistema.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CORTESIA