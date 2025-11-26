Servicio de Cardiología Infantil del Hospimil complementará cirugías de alta complejidad del Cardiológico Infantil Latinoamericano

Ciudad MCY.-En el marco del OBRATÓN de salud que lleva acabo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se reinauguró el servicio de cardiología de adultos e infantil en el piso 4 del Hospital Universitario Militar Carlos Arvelo (Hospimil).

La unidad de atención infantil complementará el trabajo realizado en el Cardiológico Infantil Latinoamericano, el cual realiza cirugías de alta complejidad a niños y niñas con cardiopatías congénitas.

El Jefe de Estado, junto a la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Viña, durante el recorrido realizado en el área de servicio, indicó que más que descongestionar la labor que se realiza en el Cardiológico Infantil, este servicio viene a complementar la atención brindada a los infantes del país para salvar sus vidas.

«Hay que complementar la enorme función y obra humana que hace el Cardiológico Infantil, que es una maravilla para América Latina y el Caribe. Y complementar las capacidades, el conocimiento y la atención oportuna y debida», precisó ante las autoridades y personal médico presente.

Futuros trasplantes cardíacos

Con equipos de V Generación en el Servicio de Cardiología del Hospital Militar Carlos Arvelo, además del personal altamente calificado, el Mandatario nacional anunció que en el futuro este servicio se realizarán trasplantes cardíacos, siendo uno de los temas que están pendientes en el sector salud.

En este contexto, felicitó la labor realizada por Fundacardín, que en sus 46 años ha realizado un trabajo exhaustivo en atención al pueblo venezolano que requiere atención médica especializada en cirugía de corazón.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA