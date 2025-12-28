Presidente Maduro lideró Acto de Salutación de Fin de Año de la FANB

Ciudad MCY.-Este domingo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, encabeza el acto de salutación de fin de año a integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desde las instalaciones de la Academia Militar de Armada Bolivariana (AMARB).

En esta línea, es importante mencionar que en el año 2024, el Mandatario Nacional, aseguró que para este 2025 la Nación “tendría más Patria, más independencia y más revolución»; ya que a través del Plan Nacional de Soberanía y Paz “Simón Bolívar”, se busca fortalecer y consolidar la seguridad y defensa del país mediante la implementación de la Tercera Gran Transformación del Plan de la Patria de las 7T, para resguardar la unidad e integridad territorial del país que se ha forjado con la fusión popular-militar-policial.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tiene el rol fundamental de preservar la paz, mediante los valores de lealtad y moral combativa de sus cuatros componentes más la Milicia Bolivariana; herederos prácticos y verdaderos del Ejército Popular Revolucionario Unido Libertador de Suramérica.

Plan Ayacucho 2024-2030

Como parte del Plan Ayacucho 2024-2030, estrategia integral de Venezuela para la transformación y robustecimiento de la FANB, el Jefe de Estado también constatará las rehabilitaciones y modernizaciones realizadas en las instalaciones de la Academia Militar de Armada Bolivariana (AMARB), con equipamientos, reestructuración logística y de bienestar, en búsqueda de la consolidación del poder militar antiimperialista y bolivariano del siglo XXI.

Por otra parte, es relevante acotar que esta es una de las instituciones de formación castrense más prestigiosas y antiguas de América Latina, que forman parte de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), y se encargan de la preparación de los futuros Oficiales de Comando del componente naval de la FANB.

El objetivo principal de la AMARB es formar integralmente a los Cadetes para que egresen con el grado de Teniente de Corbeta y el título de Licenciado en Ciencias Navales. Esta formación se basa en un currículo que combina la instrucción militar, académica, física y técnica, capacitando a los oficiales para el mando de unidades navales y la defensa de la soberanía en los espacios acuáticos.

