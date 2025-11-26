Pesas culminó con una cosecha de 29 preseas

CIUDAD MCY.-El equipo de levantamiento de pesas venezolano se ubicó en el segundo lugar con un total de 29 medallas divididas en: 12 de oro, 9 de plata y 8 de bronce en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 y superó ampliamente su actuación de hace cuatro años en Valledupar.

En la última jornada de las pesas sumaron 6 metales divididos en: 1 de oro 1 de plata y 4 de bronce. La experimentada Dayana Chirinos dominó en la división 86 kg en la modalidad envión tras alzar 143 kg y se llevó la plata en el arranque al levantar 110kg para un total de 253 kg.

«Fue una competencia limpia entre kilo y kilo, siempre estamos en constante competencia, dimos lo mejor y ganamos”, aseveró Chirinos que acudió a sus quintos Juegos Bolivarianos.

Por su parte, Mauricio Loaiza disputó su primera cita bolivariana en la división 110 kg donde consiguió plata en el arranque con 164 kg y la misma presea en el envión con 202 kg para un total de 366 kg.

Asimismo, la diploma olímpico, Naryury Pérez, consiguió medalla de bronce en el arranque tras levantar 110 kg, pero sufrió una lesión y se retiró de la competencia. se se lesionó

Por su parte, Luis Espinosa, hijo de la campeona panamericana y diploma olímpico Yaniuska Espinosa, debutó en los Bolivarianos y ganó medalla de bronce en el envión tras alzar 191 kg, mientras que en arranque ubicó sexto.

El equipo de Venezuela superó su actuación de Valledupar 2022, cuando ocupó el tercer lugar de la clasificación con 9 oros, 10 platas y 11 bronces (30), superada por Colombia (22-15-3) y Ecuador (9-11-7).

“Esta vez el cien por ciento de nuestros atletas subieron al podio con esta selección de pesistas experimentados y juveniles. Batieron récords panamericanos juvenil y adulto, suramericanos y nacional” analizó Luis Seijas, presidente de la Federación Venezolana de Pesas.

PRENSA MINDEPORTE | FOTO CORTESÍA