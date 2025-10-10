Operación Independencia 200 activa las ODDI en todo el estado Aragua

La gobernadora, Joana Sánchez, anunció que en los 191 circuitos comunales aragüeños se activaron los Órganos de Dirección para la Defensa Integral, al igual que destacó la adhesión de los cuerpos combatientes de las instituciones y movimientos sociales a los ejercicios

CUIDAD MCY.-El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Capitán Diosdado Cabello, dio inicio a la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), en los ejercicios de la Operación Independencia 200, en el estado Aragua, con el propósito de garantizar la paz y soberanía territorial de Venezuela.

Durante un contacto informativo en Venezolana de Televisión (VTV), el también ministro de Interior Justicia y Paz dijo que, “ante cualquier agresión contra nuestro país, las armas de la República estarán en manos del Pueblo”.

Cabello agregó que “El mundo está viendo amenazas permanentes y constantes contra nuestro país de parte del imperialismo norteamericano. Su intención es robarse los recursos naturales de Venezuela. Ellos enmascaran la narrativa que tienen y hablan de ‘combate al narcotráfico y al terrorismo’ pero los mayores cárteles del mundo operan en los Estados Unidos”.

Aseveró que Estados Unidos se mantiene ensañado contra Venezuela bajo la excusa de que en el territorio se cometen hechos ilícitos. “Venezuela ha demostrado según reportes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que está libre de cultivos de droga, no hay procesamiento y el tráfico en sus fronteras es muy bajo”, recordó.

El Ministro alertó que el gobierno norteamericano se mantiene decidido a asaltar los recursos naturales de Venezuela; sin embargo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llamado a filas al pueblo para defender la patria ante cualquier amenaza de potencia extranjera.

“El pueblo ha acudido a registrarse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) sin ningún tipo de presión y voluntariamente”, expresó, al tiempo que recalcó que a los venezolanos los convoca el amor a la patria para defender la paz y soberanía de la nación.

Recordó que el estado Aragua ha sido un epicentro en la defensa de la Revolución Bolivariana, tal como sucedió en el golpe de Estado de 2002. “El pueblo patriota ha salido a la calle desde todos los sectores de la sociedad”, acotó.

SÁNCHEZ: ACTIVADOS LOS ODDI Y CUERPOS COMBATIENTES

La vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, anunció que en los 191 circuitos comunales del estado Aragua se realizó la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), como parte de los ejercicios que se adelantan en el país para asegurar el resguardo de nuestra soberanía ante cualquier agresión militar extranjera.

Sánchez además destacó que los cuerpos combatientes de las diferentes instituciones de esa entidad y movimientos sociales se han sumado a estas maniobras.

«Nosotros asumimos, como hombres y mujeres de bien, el principio de corresponsabilidad de salvaguardar nuestra Patria, soberanía e independencia», señaló, al tiempo que dio cuenta de la perfecta fusión popular militar policial que existe en el la entidad aragüeña y en el resto del país.

Igualmente, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral N°44 (ZODI) Aragua, el Mayor General Ángel Balestrini, subrayó que los 18 municipios de la entidad aragüeña se encuentran activados y desplegados en el marco de la movilización de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral, correspondiente a la Operación Independencia 200, instruida por el presidente Nicolás Maduro para resguardar la soberanía nacional.

VTV | MAZO DANDO | FOTOS CORTESÍA