Operadores turísticos cuentan con nuevo Sistema Automatizado de Licencias

Los Prestadores de Servicio Turístico, podrán gestionar sus trámites y recibir respuesta efectiva y oportuna, lo que permitirá cumplir con el Plan Estratégico Nacional

El Ministerio del Poder Popular para el Turismo, a través de la Dirección General de Tecnología de la Comunicación y la Información, presentó una aplicación para el registro de Licencias de Turismo, programa que busca agilizar la entrega de Licencias a los Prestadores de Servicio Turístico (PST) y simplificar los procesos administrativos. La iniciativa responde directamente a las directrices de eficiencia que impulsa la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez.

La titular del turismo nacional destacó la importancia de esta gestión para el sector. «Somos un ministerio que trabaja con hechos y aquí está la plataforma que permite que todos los procesos sean más fáciles». Ahora, los PST pueden gestionar sus trámites y, de esta manera, recibirán respuesta oportuna», acotó. Mientras garantizó que, con el nuevo sistema, habrá mayor celeridad y transparencia en los procesos.

Por su parte, la directora General de Tecnología, Nelly Mendoza, explicó paso a paso cómo funciona el proceso. Resaltó la importancia de que el programa fuese diseñado por un joven talento de la fuerza laboral de Mintur, Joshua Durante.

El proyecto continuará en crecimiento para sumar más procesos y cumplir con el Plan Estratégico Nacional que promueve la innovación de la plataforma del Motor Turismo.

PRENSA MINTUR | FOTOS CORTESÍA