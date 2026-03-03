GBA refuerza prevención en Girardot con mantenimiento en estación La Punta

Las labores de limpieza y desazolve buscan mejorar la capacidad operativa de la infraestructura hidráulica en el sector Mata Redonda, en cumplimiento del Plan Pre lluvias 2026

CIUDAD MCY.- La estación de bombeo “La Punta”, ubicada en Mata Redonda, municipio Girardot, comenzó a ser intervenida con trabajos de limpieza y desazolve para optimizar su funcionamiento antes del inicio de la temporada de lluvias, como parte de las acciones preventivas del Plan Pre lluvias 2026.

Las labores son ejecutadas por el equipo de la Secretaría General de los Servicios Públicos en articulación con el Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas, siguiendo lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para fortalecer la infraestructura hidráulica en zonas estratégicas del estado Aragua.

El operativo contempla la remoción de sedimentos acumulados en la fosa de captación, el despeje de residuos sólidos y la verificación del sistema de bombeo, acciones técnicas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta ante precipitaciones de alta intensidad y reducir el riesgo de anegaciones en el sector Mata Redonda.

Durante el despliegue estuvieron presentes el secretario general para la Optimización de los Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, y el presidente de la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), Edison Gutiérrez, quienes constataron el inicio de los trabajos y la coordinación interinstitucional que garantiza el cumplimiento del cronograma establecido.

Esta intervención forma parte de un conjunto de acciones preventivas que se ejecutan en distintos puntos del municipio Girardot, con el objetivo de asegurar el adecuado funcionamiento de los sistemas de drenaje y resguardar a las comunidades ante la próxima temporada de lluvias.

REINYMAR TOVAR

CORTESIA: CORTESIA