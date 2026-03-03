Trabajadores de la Alcaldía de Revenga recibieron formación en materia de Primeros Auxilios

CIUDAD MCY .- Como parte de los objetivos establecidos dentro de la 3era Transformación en materia de Seguridad e Integridad Territorial, se llevó a cabo un taller de formación en primeros auxilios, dirigido a trabajadores de Mantenimiento Urbano de la alcaldía del municipio Revenga.

Este taller fue organizado por la dirección de Protección Civil de la jurisdicción con el apoyo de Bomberos de Aragua para brindar el conocimiento básico de atención con protocolos básicos a los trabajadores y trabajadoras de la entidad.

Con estas jornadas, la gestión municipal apuesta por la formación en materia preventiva y de esta manera, contar con un gran número de multiplicadores de los métodos de atención primaria y seguridad a nivel familiar, comunal y general.

Durante la formación, los asistentes en compañía de los especialistas, realizaron prácticas siguiendo el procedimiento de socorro, evaluación primaria, posición lateral de seguridad, entre otras, como base para atender escenarios ante un accidente.

En este contexto, el gobierno local a través de las diferentes direcciones, está enfocada en atender las diferentes situaciones que involucre la participación, formación y atención comunitaria para el beneficio social del pueblo revengueño.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA