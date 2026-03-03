Secretaria de infraestructura optimiza espacios de Ocumare

El cuerpo técnico realizo el diagnóstico y levantamiento de proyectos de rehabilitación en diversos sitios de impacto dentro de la municipalidad

CIUDAD MCY.- En aras de fortalecer la red de edificaciones en el municipio Ocumare de la Costa de Oro, la Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos de la Gobernación del estado Aragua, inició las supervisiones y levamiento de proyectos para mejorar distintos espacios de esa jurisdicción.

El equipo técnico se desplegó en la Escuela de Música Pedro Ramón Aponte Núcleo Cata, Simoncito Niño Jesús y Capullito, Escuela de Música Pedro Ramón Aponte Núcleo Ocumare, Consultorio Popular Tipo II «Génesis Tovar» y los baños públicos de la Bahía de Cata.

La jornada tuvo como objeto diagnosticar las condiciones de cada sitio y con ello planificar las labores de rehabilitación. Estas acciones dignificarán las condiciones de vida de los habitantes, asimismo, abren paso a un elevado desarrollo académico y turístico.

Con la segunda línea estratégica del Plan de las 7 Transformaciones, la entidad, pero sobre todo el pueblo costero, alcanza altos estándares en cuanto a la optimización de servicios e infraestuctura.

“El estado Aragua reafirma su compromiso con la consolidación de las 7T, transformando realidades a través de la planificación estratégica y el contacto directo con las necesidades del Poder Popular”, reseñó un audiovisual en la cuanta de Instagram @infraestruturas_aragua.

THAIMARA ORTIZ

FOTO: REFERENCIAL