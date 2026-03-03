GBA consolida la 2T con inversiones en infraestructura y servicios para el Eje Costero

El balance detalló las acciones que se han ejecutado en el estado en materia de servicios públicos, gas, vialidad, y demás aspectos que contemplan la 2T, desde el inicio de Gestión

CIUDAD MCY.- En una rueda de prensa realizada desde el icónico Mirador Turístico de Ocumare de la Costa, Rodolfo Ramírez, secretario General para la Segunda Transformación (2T) que contempla Ciudades Humanas y Servicios Públicos, ofreció un balance detallado de la gestión realizada en la entidad, destacando la recuperación integral de las vías hacia el litoral y las proyecciones para el año en curso bajo la orientación de la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez.

Acompañado por el gabinete de infraestructura y servicios, Ramírez subrayó que los trabajos se enmarcan en las líneas estratégicas impulsadas por el Presidente Nicolás Maduro y la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Durante el encuentro, estuvieron presente el secretario de Infraestructura, Orlando Molina, la secretaria de Turismo, Vicmar Olmos, el secretario de Transporte, Gabriel Perdomo, la presidenta del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua) Lucellis Hidalgo, el presidente de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua, Edinson Gutiérrez, el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo, y la presidenta de Aragua Gas, Andrea Peralta.

En materia de servicios públicos y embellecimiento, se informó la recuperación de 9 cabañas turísticas distribuidas entre los kilómetros 5, 6, 8 y 12 de la carretera hacia Ocumare, incluyendo la rehabilitación de estructuras metálicas, techos, parrilleras y sistema eléctrico.

Asimismo, en el Mirador Turístico se transformó la caseta policial y se optimizó la recolección de desechos, logrando retirar 3 mil 278 toneladas de desechos sólidos y vegetales en la zona.

El balance de los recientes Carnavales Seguros 2026 arrojó cifras significativas: se distribuyeron 4 millones 100 mil litros de agua potable en los pueblos costeros y se realizó el desmalezamiento de 11 mil 600 metros cuadrados, sumado a la limpieza de 12 mil metros cuadrados en El Playón y 2 mil metros lineales de brocales y canales.

Respecto a la infraestructura vial, el Secretario Ramírez destacó una inversión de 334 mil 978 euros para la ejecución de 7 obras de gran envergadura. Estas acciones contemplaron la colocación de 2 mil toneladas de asfalto, la instalación de 15 mil tachas reflectivas y 4 mil delineadores, además del mantenimiento de 282 kilómetros en la Local 7 (Ocumare) y 315 kilómetros en la Local 6 (Choroní). También se reportaron reparaciones de fallas de borde en Cumboto, construcción de muros de contención en El Playón y señalización general. Asimismo puntualizó que en trabajo conjunto con la alcaldía de Girardot se colocaron 900 toneladas de asfalto y 500 luminarias en Choroní.

Como proyecciones inmediatas, las autoridades anunciaron la próxima intervención de la carretera de Choroní y la colocación de 3 mil 500 toneladas adicionales de asfalto para completar el circuito Ocumare-Cata-Cuyagua-El Playón.

De cara a la Semana Santa, ya se iniciaron los trabajos de rehabilitación de los baños en la Bahía de Cata y se avanza en la culminación de las sedes de la Escuela de Música «Pedro Ramón Acosta» (Núcleos Cata y Ocumare), así como la intervención del Consultorio Popular Tipo II (CPT II) «Génesis Tovar».

Por su parte, Aragua Gas reportó la atención de 6 mil 529 familias en los municipios costeros de Ocumare, Choroní, Puerto Maya y Chuao, garantizando el cumplimiento del ciclo mensual gracias a la recuperación de la flota primaria y secundaria.

El Secretario General reconoció el esfuerzo de los más de 400 trabajadores de Fundaragua y las cuadrillas de Costaragua, quienes mantienen labores permanentes no solo en el mantenimiento urbano, sino en el fortalecimiento del desarrollo económico y pesquero local, reafirmando el compromiso de transformar a Aragua en un estado de ciudades más humanas y seguras para sus habitantes y visitantes.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CORTESÍA