CIUDAD MCY.- El ministro de Defensa, J/G Vladimir Padrino López reafirmó este sábado 7 de febrero que la paz se mantiene como el objetivo sagrado y la línea maestra del Estado venezolano.

Tras los recientes incidentes que afectaron la soberanía nacional, en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Padrino destacó que la estrategia del presidente Nicolás Maduro ha sido evitar a toda costa un conflicto de mayores proporciones. Desde la institución armada se informó que el trabajo de disuasión logró frenar una agresión de mayor escala, asegurando con firmeza que, a pesar de las tensiones, «hoy no existe un soldado extranjero armado ocupando esta tierra».

Asimismo, manifestó que el respaldo militar se encuentra en la gestión de la presidenta Delcy Rodríguez, quien asumió la tarea de recomponer los hilos diplomáticos en un contexto de extrema complejidad. La estrategia se centra ahora en la «diplomacia bolivariana de paz», buscando establecer una relación de suma positiva incluso con la mayor potencia nuclear y energética del planeta.

Dicho mensaje compartido a través de su cuenta en Telegram, especifica que desde las filas castrenses hay una unidad inquebrantable frente a los intentos de fractura interna.

«De esta manera, le digo a quienes quieren vernos divididos y a nuestra nación sin rumbo ¡Fracasarán nuevamente! ¡La patria prevalecerá!», sentenció.

