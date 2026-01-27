Parlamento venezolano implementará control «draconiano» contra la corrupción en sector petrolero

Ciudad MCY.- En un firme ejercicio de autocrítica institucional, Dr. Jorge Rodríguez identificó a la corrupción y a la exclusión como las dos grandes amenazas que han acechado la riqueza nacional. El líder del Legislativo anunció que el nuevo esquema de gestión petrolera será implacable frente a las prácticas inadecuadas, calificando como «draconiana» la postura que asumirá la República para proteger los activos que pertenecen a todos los venezolanos.

Rodríguez aseguró que la nueva etapa de la industria se basará en la transparencia total, donde la ciudadanía tendrá acceso al flujo de ingresos «dólar a dólar y bolívar a bolívar». Este modelo busca que el pueblo no solo sea un espectador, sino que decida y opine sobre el uso de los recursos, rompiendo con el secretismo de las viejas estructuras administrativas que facilitaron el desvío de capitales en el pasado.

La propuesta legislativa busca blindar la administración de los hidrocarburos para que el ingreso percibido sea palpable en la economía real. Con esta visión, el Estado se compromete a una rendición de cuentas permanente, garantizando que la riqueza derivada del subsuelo se traduzca efectivamente en bienestar social y no termine en manos de mafias o sectores privilegiados.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: PRENSA PRESIDENCIAL