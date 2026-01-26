Venezuela se posiciona como alternativa global ante el declive del 80% de los yacimientos mundiales

Ciudad MCY.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó datos de la Agencia Internacional de Energía que revelan que el 80% de los yacimientos petroleros del planeta están agotados o en declive. Ante este escenario, destacó que Venezuela posee «campos verdes» (yacimientos vírgenes) listos para la explotación, lo que convierte al país en el actor estratégico más importante para cubrir el déficit energético que enfrenta el mercado internacional en los próximos años.

Para responder a este desafío, el Gobierno Nacional proyecta la captación de inversiones por el orden de los 18 trillones de dólares, cifra necesaria para alcanzar la demanda global de 123 millones de barriles diarios estimada por la OPEP para el año 2050. La reforma a la Ley de Hidrocarburos busca captar estos flujos de capital internacional, ofreciendo seguridad jurídica y un marco normativo adaptado a las prácticas globales para garantizar que Venezuela se transforme en un «gigante productor» del mundo.

Rodríguez subrayó que esta inversión se canalizará a través del Consejo Nacional de Economía para potenciar directamente a la industria y al empresariado nacional. Citó como ejemplo el éxito de empresas donde el 99% de la fuerza laboral es venezolana, asegurando que la nueva etapa de crecimiento no solo busca la eficiencia energética, sino la felicidad socioeconómica del pueblo mediante una «coordinación perfecta» entre el capital extranjero y el sector privado local.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: PRESIDENCIAL