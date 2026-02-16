Parque Acuático Maracay con masiva afluencia en asueto carnestolendo

Familias provenientes de distintos sectores acudieron al recinto para disfrutar de una programación variada que combinó entretenimiento, recreación dirigida y espacios adecuados para el descanso

CIUDAD MCY.- Convertido en un oasis de diversión y entretenimiento, el Parque Acuático Maracay abrió sus puertas a cientos de temporadistas que, motivados por el espíritu festivo del Carnaval, colmaron sus espacios para vivir experiencias recreativas en un ambiente de paz y armonía.

Las instalaciones acuáticas se consolidaron como uno de los principales destinos recreativos durante los Carnavales por la Paz 2026, al recibir a familias provenientes de distintos municipios que disfrutaron de una variada programación orientada al sano el esparcimiento y la integración social.

La programación incluyó actividades recreativas y deportivas como pinta caritas, juegos con frisbee, tenis recreativo, muñecos temáticos, dinámicas infantiles y presentaciones especiales, que llenaron de color y alegría cada espacio, fortaleciendo el ambiente familiar y festivo.

El director del parque, Armando Gómez, resaltó el éxito de la jornada y el despliegue organizativo que permitió el desarrollo de las actividades.

“Estamos en un día increíble en estos Carnavales 2026. El parque está bellísimo, con todas las atracciones al 100%. Contamos con el acompañamiento de la Policía de Aragua en materia de seguridad y el apoyo del Cuerpo de Bomberos, con un despliegue máximo para el resguardo de los visitantes”, expresó.

Asimismo, agradeció el respaldo institucional recibido para la realización de la programación recreativa.

“Gracias al apoyo de la gobernadora Joana Sánchez y del presidente Alfonso Guerrero, de la Fundación Parques de Aragua (Fundaparques), hemos logrado ofrecer actividades recreativas como pinta caritas, muñecos temáticos y la presencia de la Sirena que acompaña a los visitantes durante la jornada”, destacó.

Gómez también señaló la participación Movimiento Nacional de Recreadores, agrupaciones juveniles en el acompañamiento en las actividades recreativas.

“Contamos con el grupo de jóvenes de Reir, quienes están realizando gincanas y compartiendo con nuestros niños, con nuestra familia aragüeña y venezolana. Invitamos a todos a que vengan y disfruten de estos espacios recreativos”, añadió.

DISFRUTE Y SEGURIDAD

Por su parte, los temporadistas manifestaron su satisfacción por la experiencia vivida durante el inicio de estos asuetos. María Palacios, quien visitó el parque junto a sus hijos, señaló que “es un espacio ideal para compartir en familia, con muchas actividades para los niños y excelente organización”.

De igual manera, Fidel Parra destacó el ambiente de seguridad y recreación. “Es un lugar donde se puede venir con tranquilidad, disfrutar de las atracciones y participar en las actividades muy divertidas”, comentó.

Entretanto, Cristina Flores aseguró que la experiencia superó sus expectativas. “Vinimos y disfrutamos cada espacio del parque. Las actividades recreativas hicieron que estos carnavales fueran inolvidables”, afirmó.

La masiva asistencia registrada durante esta temporada reafirmó al Parque Acuático Maracay como un escenario emblemático para la recreación y el encuentro familiar, consolidándolo como uno de los principales destinos turísticos durante los Carnavales por la Paz 2026.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA