Secretaría de Transporte garantiza movilidad y seguridad en Carnaval

CIUDAD MCY.- En el marco del despliegue preventivo por las festividades carnestolendas, el secretario de Transporte del estado Aragua, Gabriel Perdomo, informó este lunes 16 de febrero que el sector se mantiene operando con total normalidad y eficiencia en los 18 municipios de la entidad.

Estas acciones, ejecutadas bajo las instrucciones de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, tienen como objetivo primordial resguardar la movilidad y la integridad física de los miles de temporadistas que han elegido el estado como destino turístico.

Perdomo destacó que la movilidad, a través del transporte público, está debidamente garantizada hacia todos los puntos de interés, contando con el acompañamiento constante de los organismos de seguridad y prevención. Los funcionarios se encuentran alertas en los diversos puntos de control, dispuestos estratégicamente a lo largo de la geografía aragüeña, asegurando que el flujo de pasajeros sea constante y ordenado.

El secretario enfatizó que este despliegue se mantendrá activo hasta el próximo miércoles 18, con el fin de asegurar un retorno seguro y sin contratiempos de todos los ciudadanos a sus hogares.

Durante sus declaraciones, el responsable de transporte hizo un llamado enérgico a la conciencia ciudadana y a la responsabilidad individual al volante. Asimismo, exhortó a todos los conductores a tomar las precauciones necesarias, evitando el uso del teléfono celular mientras se conduce y haciendo uso obligatorio del cinturón de seguridad.

De igual manera, el funcionario recordó a los motorizados la importancia del uso del casco y la necesidad de portar la documentación reglamentaria al día, para así evitar percances o inconvenientes legales durante su trayecto por las vías del estado.

Perdomo reiteró que la seguridad es una tarea compartida entre el gobierno y la ciudadanía, invitando a propios y visitantes a seguir disfrutando de las bondades de la región bajo el lema «Aragua me Encanta».

Con estas medidas, el Ejecutivo regional reafirma su compromiso de brindar un servicio de transporte digno y un entorno vial protegido para consolidar el éxito de los Carnavales 2026 en la entidad.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS : CORTESÍA