Parque Felipe Guevara Rojas reabrió sus puertas

Un arduo trabajo del Gobierno Bolivariano de Aragua, mediante las cuadrillas de labores públicas, devolvió la belleza y seguridad al sitio recreacional

CIUDAD MCY.- El inicio de las fiestas carnestolendas se vio marcada por un emotivo y colorido acto que devolvió a la ciudad de Maracay uno de los sitios más insignes, cuando la gobernadora Joana Sánchez reinauguró el Parque Felipe Guevara Rojas.

Un arduo proceso de adecuación a cargo de las cuadrillas de labores públicas restituyó el orden, belleza y seguridad del centro recreacional. Las acciones de rehabilitación comprendieron el mantenimiento de las máquinas de ejercicio, reparación de las diversas estructuras que existen en el recinto y la restauración del parque infantil.

Uno de los puntos con mayor importancia para garantizar el confort y atención de los usuarios fue la instalación de un módulo de enfermería y asistencia medica primaria, pues en caso de presentarse algún accidente un equipo capacitado estará allí para responder.

De forma general, se realizó el emebelleciemiento con pintura, colocación de señaléticas y luminarias, acondicionamiento de zonas de seguridad (área infantil) con cauchos y arena.

“El parque está bajo el dominio de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), así garantizamos la limpieza y mantenimiento, por supuesto, de la mano con los cuidados que el pueblo debe tener”, mencionó la mandataria regional.

Obtener resultados de primer nivel requirió una importante inversión, por lo que la gobernadora Sánchez hizo un llamado a la población a cuidar los distintos ambientes y estructuras que se encuentran en el sitio.

Un remozado Parque Felipe Guevara Rojas espera a los maracayeros para seguir crenado recuerdos que guarden la memoria colectiva de una ciudad.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : PRENSA GBA