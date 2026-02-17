Balnearios de Ribas se consolidan como puntos de encuentro familiar

Quebrada de Apa, Los Ideales, Cuatro Bocas, Los Maleteros y La Pared se mantienen habilitados y bajo despliegue institucional, garantizando orden, limpieza y seguridad para el disfrute familiar durante el asueto carnestolendo.

CIUDAD MCY.- Con alta afluencia de visitantes y bajo un despliegue especial de supervisión, los balnearios habilitados del municipio José Félix Ribas: Quebrada de Apa, Los Ideales, Cuatro Bocas, Los Maleteros y La Pared reciben a temporadistas que disfrutan del asueto de Carnaval en ambientes seguros, organizados y en contacto con la naturaleza.

Durante esta temporada de asueto, el alcalde Juan Carlos Sánchez realizó un recorrido por los espacios naturales con el objetivo de constatar la operatividad de los servicios, verificar las condiciones de limpieza y mantenimiento, así como supervisar la atención brindada a propios y visitantes.

La inspección permitió corroborar el cumplimiento de las normas de convivencia y el adecuado desarrollo de las actividades recreativas en cada uno de los balnearios.

Es importante mencionar que, estos puntos turísticos han sido habilitados como parte del plan especial de Carnaval impulsado por el Gobierno regional y municipal, orientado a garantizar el sano esparcimiento en entornos adecuados y resguardados. Destacando que el operativo

contempla supervisión permanente, acompañamiento y acciones preventivas que contribuyen a preservar el orden y la seguridad durante la jornada carnestolenda.

Entre risas, naturaleza y encuentro familiar, los balnearios de la municipalidad se convierten en escenarios de unión y disfrute, donde el respeto por el entorno marca el ritmo de un festejo lleno de armonía.

REINYMAR TOVAR

FOTOS:CORTESIA