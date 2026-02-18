Ciudad MCY

Trabajos de rehabilitación avanzan en el terminal de Choroní

PorBeatriz Guilarte

Feb 18, 2026

En lugar se realizan labores de soldadura, recubrimiento de paredes y  demarcación de señalizaciones para brindar una mayor seguridad a los ciudadanos

CIUDAD MCY.- En el terminal de pasajeros del pueblo de Choroní, ubicado en el municipio Girardot, avanzan los trabajos de rehabilitación con el objetivo de modernizar las instalaciones y garantizar una mejor operatividad para el bienestar de los usuarios.

El proyecto de mantenimiento se enmarca con el Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), en su 2T Ciudades Humanas para el Buen Vivir, acción que se alinea con las orientaciones del presidente constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y respaldado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

En el lugar las cuadrillas permanecen desplegadas efectuando labores de pintura y recubrimiento de paredes en la fachada de la infraestructura, mejorando así la estética de la parada de buses.

Asimismo, se realiza la demarcación de señalizaciones en la zona de aparcamiento y cruces peatonales para una mayor seguridad.

Por otro lado, en el arco de bienvenida del terminal se desarrollan labores de soldadura con el objetivo de lograr la estabilidad, resistencia y seguridad de la estructura.

A través de esta jornada de mantenimiento el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso de dignificar los espacios públicos, ofreciendo una experiencia agradable a los propios y visitantes que acuden al terminal de pasajeros de Choroní.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA

