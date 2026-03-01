Petróleo Mexicano reporta su menor nivel de deuda desde hace una década

CIUDAD MCY.-La empresa productiva del Estado mexicano redujo su deuda financiera al nivel más bajo en 11 años, al pasar de 97.632 millones de dólares en 2024 a 85.248 millones de dólares al cierre del 2025.

Durante el cuarto trimestre del año pasado, Pemex registró un incremento de 7% en las ventas de sus principales combustibles, respecto del mismo trimestre de 2024. En cuanto a costos, se redujeron en 17% por un uso eficiente de los recursos.

“La combinación de estos factores derivó en un rendimiento de operación de 20.000 millones de pesos (alrededor de 1.052 millones de dólares), prácticamente sin pérdidas netas, lo que refleja la capacidad de generación de valor de la empresa a partir de su operación sustantiva”, destacó.

Como resultado de los recientes números de Pemex, Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de Pemex a BB+ (tres escalones), mientras que Moody’s la mejoró a B1 (dos escalones), ambas con perspectiva estable.

FUENTE: SPUTNIK

FOTO: CORTESÍA