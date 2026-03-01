Lula promete viviendas para víctimas de lluvias en Minas Gerais

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que el Gobierno federal financiará viviendas para las familias que perdieron sus hogares por las lluvias en Minas Gerais y prometió una reconstrucción ágil.

CIUDAD MCY.-Durante una visita a la ciudad de Juiz de Fora, las más afectadas por los temporales esta semana en la Zona de la Mata, el mandatario afirmó que “nadie que haya sido perjudicado por la lluvia o por los deslizamientos de tierra quedará con el perjuicio sobre sus espaldas”.

Acompañado por ministros y autoridades locales, Lula subrayó que la prioridad será garantizar vivienda segura y retirar definitivamente a las familias de áreas de peligro. “No vamos a recuperar la casa en el lugar donde la persona continuará en riesgo”, enfatizó.

El jefe de Estado explicó que, cuando no exista terreno seguro disponible, el Ejecutivo aplicará el mecanismo de “Compra Asistida”, modalidad creada tras la tragedia climática en Rio Grande do Sul y que ahora será implementada en Minas Gerais.

“Si no hay terreno, vamos a adoptar la Compra Asistida. Habrá un valor para comprar la casa y la persona podrá elegir en cualquier ciudad del estado de Minas Gerais”, precisó, al recalcar que el Gobierno federal entregará gratuitamente la vivienda a quienes lo perdieron todo.

Además de la reconstrucción habitacional, Lula defendió que haya velocidad en la respuesta institucional y evitar la burocracia, para, cuando los alcaldes entreguen las demandas, hacer que las cosas ocurran con mucha rapidez

El mandatario anunció también la instalación de un gabinete federal en Juiz de Fora para facilitar el diálogo con los municipios de la región y acelerar la liberación de recursos.

Con respecto al plano económico, aseguró que pequeños empresarios afectados por la tragedia recibirán apoyo crediticio para reanudar sus actividades, así como medidas sociales para las familias damnificadas, incluida la liberación del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio en la modalidad Calamidad.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais, el número de fallecidos por las intensas lluvias en la Zona de la Mata asciende a 70, de ellos 64 en Juiz de Fora y seis en Ubá.

La Defensa Civil Nacional reconoció el estado de calamidad pública en esas ciudades y en Matias Barbosa, además de declarar situación de emergencia en Divinésia y Senador Firmino, en un contexto de creciente impacto de eventos climáticos extremos en Brasil.

FUENTE: PL

FOTO: CORTESÍA