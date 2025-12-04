Plan Escuda fácil incluye seguro de moto a quienes adquieran su vehículo de dos ruedas

CUIDAD MCY.-Escuda Motorcycles lanzó al mercado su nuevo “Plan Escuda Fácil” el cual le permite al usuario acceder al modelo base “Hero” con financiamiento que puede pagarlo en cómodas cuotas y llevarse la moto con tan solo dar la inicial.

Johelis Campos, coordinadora de mercadeo de Escuda Motorcycles, comentó que desde que salió este plan ha tenido mucha demanda. “Desde que lanzamos el Plan Escuda Fácil el público ha demandado muchas cosas particulares del día a día, y entre una de esas cosas es la inclusión del seguro dentro de la promoción, es decir, que dentro de la inicial ya estas cancelando el seguro que es a todo riesgo. Ya no tienes que cancelarlo aparte, nos percatamos que era una necesidad y ahora todos los que usan el Plan Escuda fácil como método de adquisición de la moto ya tienen el seguro incluido”, indicó Campos.

“El seguro es la norma que cumple el Estado con asegurar el vehículo y el usuario. El RCV está incluido, el todo riesgo que es un seguro mucho más amplio, que está protegido contra robo, contra otras condiciones que pudieran estar afectando el proceso de negociación y pues está el usuario mucho más seguro al momento de sacar su vehículo a la calle. Incluye robo o accidente. Viene incluido con el pago inicial de la moto”, señaló Campos.

“El Plan Escuda fácil se encuentra disponible en el modelo base “Hero”, pero estamos evaluando la posibilidad de ampliarlo a los otros vehículos de nuestro portafolio”, resaltó la coordinadora de mercadeo.

“El plan escuda fácil está diseñado para el público trabajador, todos nuestros modelos están diseñado para algo en específico. Diseñamos a las motos con un propósito para que cumplan un objetivo. Lo mismo estamos haciendo con nuestro Plan Escuda Fácil, está diseñado para el motorizado que trabaja, para aquella persona que quiera adquirir su moto y tenga la inicial, pero quizás no tenga la capacidad momentánea de pagar el monto total, pero tiene la inicial y con ella puede trabajar con su moto e ir completando los pagos semanales y por eso está diseñado de esa manera. Son 20 cuotas, el trabajador accede muy rápido al pago de la cuota y puede pagar de manera fácil sin problemas” mencionó Campos.

Asimismo, señaló que “Uno de los grandes problemas de los planes de financiamiento es que gracias a los intereses la moto te sale el doble y es un problema. En Escuda Motorcycles queremos apoyar al sector productivo económico nacional y si estamos apoyando a que eso funcione evidentemente tenemos que darle la mano a la persona que va a comprar y la manera que tenemos de apoyar a la persona que va a comprar es esa”, destacó.

Escuda Motorcycles es una empresa en expansión constante que tiene como norte escuchar a los usuarios para saber cuáles son sus prioridades y en base a esas necesidades trabajan cada día para brindar lo mejor.

Cuentan con una amplia gama de accesorios como: bolsos, sombrillas, poncho, cascos, tula, coolers, entre otros y su portafolio se expanderá en este 2026 además de los nuevos modelos y sorpresas que tiene la marca para todos los venezolanos.

ANAÍS RONDÓN | FOTOS: CORTESÍA