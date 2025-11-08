PSUV Aragua afinó maquinaria para la elección de los CBBI

La estructura de base de la tolda roja revisó lineamientos nacionales para las jornadas de postulación y elección que se realizarán los fines de semana del 8, 9, 15 y 16 de noviembre

CUIDAD MCY.-En un acto de compromiso patriótico y siguiendo lineamientos del presidente Nicolás Maduro y del secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se realizó un importante encuentro con los jefes y jefas de comunidad de la tolda roja del estado Aragua..

La actividad, de índole nacional, estuvo encabezada por el G/B Francisco Ameliach, en su calidad de enlace de la Dirección Nacional del PSUV, y por la jefa política de la entidad, Joana Sánchez.

El encuentro también contó con la participación activa de los alcaldes y alcaldesas bolivarianos de la región.

El objetivo central del encuentro fue revisar y afinar las orientaciones emanadas por el secretario general, Diosdado Cabello, de cara a la gran la creación y activación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), en las 191 comunas y circuitos comunales de todo el territorio aragüeño.

Este proceso fundamental de renovación y fortalecimiento de las bases se llevará a cabo en todas las comunidades del país durante dos fines de semana consecutivos: el 8 y 9 de noviembre, y el 15 y 16 de noviembre.

Estos comités, luego de ser elegidos, asumirán una misión profundamente revolucionaria: desarrollar valores, fortalecer el liderazgo y la preparación integral de la Patria para la defensa de la soberanía nacional.

Cabe destacar que, la selección de los representantes de estos comités se realizará con la participación directa de los vecinos, vecinas y militantes del partido en sus diferentes comunidades, circuitos comunales y comunas a las que pertenezcan.

Este encuentro reafirma la unión de las diferentes bases revolucionarias en todos sus ámbitos y en perfecta cohesión, preparándose para proteger y resguardar la soberanía y la tierra de Bolívar y del comandante Chávez de cualquier ataque imperialista.

YORBER ALVARADO | FOTOS | PRENSA GBA