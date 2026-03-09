PSUV registra más de 35% del padrón electoral en primera Consulta Popular 2026

CIUDAD MCY.-El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que la primera Consulta Popular Nacional del 2026 superó los registros históricos de movilización del padrón electoral en el país.

Durante un balance presentado a la presidencia encargada, Cabello precisó que diversos estados alcanzaron una asistencia superior al 35 % del padrón electoral total, lo que consolida este mecanismo de votación como un hito dentro del sistema democrático nacional y ratifica la disposición ciudadana para intervenir directamente en la gestión de sus comunidades.

“Una verdadera democracia participativa y protagónica presidenta, mire, aquí hay números extraordinarios: hay estados que superaron el 35 % del padrón electoral en la participación, 35 %. Estamos hablando del padrón electoral del total de votantes en ese estado”, indicó Cabello a la jefa de Estado encargada, en conversación satelital con la reunión semanal del PSUV.

El también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, afirmó que la dirección nacional del Partido Socialista hizo balance de esta movilización electoral y se confirmó que el pueblo organizado se movió ampliamente y la participación de la organización política y su estructura de base respaldó al Poder Popular con los Comités de Base.

Aseveró que el PSUV está a la orden del Poder Popular y las bases populares en cualquier rincón del país. La evaluación realizada constató la satisfacción de lo que se inició como una idea del presidente Nicolás Maduro Moros y el mecanismo hoy ya es un método establecido, fortificado, cada día más consolidado en la verdadera democracia, participativa y protagonista en Venezuela.

“Los resultados están allí, hemos superado votaciones históricas de las consultas y eso tiene que ver con esa propuesta de ‘Comuna o nada’ que hizo el Comandante Hugo Chávez, esa propuesta que el presidente Nicolás Maduro inició con las consultas para que sea el pueblo el que decida dónde va a invertir sus recursos; fue creada con bases sólidas y constituidas en el Poder Popular”.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA