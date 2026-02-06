Presidenta encargada firma Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación

CIUDAD MCY.-La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, firmó este jueves la reforma de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, que permitirá homologar los grados jerárquicos de los cuerpos de investigación con el resto de los organismos de seguridad ciudadana.

La rúbrica la realizó durante un acto de adecuación de los Cuadrantes de Paz en el estado Bolívar en compañía del vicepresidente Sectorial de de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, entre otras autoridades.

“Esta ley permitirá homologar los grados jerárquicos de los cuerpos de investigación policial con los restos de los cuerpos de seguridad ciudadana. Teníamos esta deuda con los organismos de seguridad”, indicó Rodríguez.

Asimismo, apuntó que esta ley fue aprobada gracias a la gestión de la Asamblea Nacional. “Hoy hace un mes que se instaló el nuevo periodo, y fíjense cómo vamos avanzando. Los poderes públicos de Venezuela que impidieron que se impusiera el caos, que no permitieron que la violencia se extendiera en nuestro país. Somos un solo equipo llevando las riendas de este país”, enfatizó.

La Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación optimiza la operatividad policial, eleva los estándares éticos y profesionales de la institución y la adapta a los desafíos tecnológicos y sociales actuales.

Esta reforma parcial sustenta tres ejes fundamentales educativos y estructurales. Primero, establece mecanismos para la formación académica continua de los funcionarios, al fomentar una cultura de estudio y especialización constante; en segundo lugar, protege los derechos de los trabajadores en un entorno de bienestar que impulse un servicio más eficiente a la ciudadanía; y tercero, moderniza el sistema de control interno bajo el estricto cumplimiento de los principios de legalidad y reciprocidad.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA