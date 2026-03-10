Presidenta encargada lidera encuentro con PDVSA y viceministros de Hidrocarburos

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró una reunión de trabajo con la directiva de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y el Consejo de Viceministros del Ministerio del Poder Popular para Hidrocarburos.

De acuerdo al reporte periodístico de La Noticia VTV, el objetivo del encuentro es afinar líneas estratégicas de acción para fortalecer la producción nacional y fortalecer la dinámica energética interna e internacional.

Desde la sede de PDVSA La Estancia, en Caracas, se hicieron presentes el presidente de la estatal petrolera, Héctor Obregón, además de otros miembros de la Junta Directiva, así como también los viceministros del despacho de Hidrocarburos.

Esta jornada de planificación busca dinamizar las alianzas comerciales con socios internacionales y potenciar la capacidad de Venezuela como referente energético global, a fin de consolidar el crecimiento del país como potencia energética mundial, informó Prensa Presidencial en su página web.

Venezuela, actualmente, es considerada la nación con las reservas petroleras certificadas más grandes del planeta Tierra, con más de 300 mil millones de barriles de petróleo, y está encaminada a convertirse en la cuarta productora de gas natural del mundo.

Al cierre del año 2025, la nación cerró con una producción diaria de un millón 200 mil barriles de petróleo, lo cual evidencia el crecimiento exponencial que experimenta la principal industria del país.

La Asamblea Nacional (AN) aprobó recientemente la Ley Orgánica de Hidrocarburos para facilitar la participación de empresas privadas, nacionales y extranjeras, tanto en la modalidad de empresas mixtas como en contratos para actividades primarias.

Este nuevo marco legal busca garantizar la dinamización del flujo de caja de las operadoras y estabilizar la economía para el bienestar social del pueblo venezolano, además de garantizar el crecimiento energético venezolano y fortalecer el Motor Hidrocarburos de la Agenda Económica Bolivariana.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA