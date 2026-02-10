Venezuela activa 8 mil recreadores para celebrar los Carnavales Turísticos 2026

CIUDAD MCY.-La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que se desplegarán 8 mil recreadores como parte de la agenda programada para los Carnavales Turísticos 2026.

Tras encabezar un Consejo de Vicepresidentes Sectoriales, Rodríguez destacó la prontitud con la que el país se prepara para estas festividades:

“Ya llegan los carnavales, increíble. Acabamos de salir de las navidades y Año Nuevo, y ya vienen los carnavales. Y bueno, allí ya tenemos 8.000 recreadores activados con planes comunitarios y comunales; yo sé que vamos a tener un gran disfrute para el pueblo venezolano en esta fecha”, expresó.

AVANCE EN ATENCIÓN SOCIAL

Asimismo, la Presidenta Encargada resaltó que las jornadas de Atención Social han logrado una cobertura del 98% del territorio nacional. Subrayó que el Ejecutivo Nacional seguirá avanzando con esta política a los fines de brindar asistencia en materia de salud, alimentación, educación, entre otros, a la población de cada rincón del país.

