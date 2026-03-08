Presidente Maduro envía mensaje de fe y acción al pueblo venezolano

CIUDAD MCY- El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, transmitió un mensaje al pueblo venezolano este 8 de marzo, Día de la Mujer, desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC) en Nueva York, Estados Unidos, donde se encuentra actualmente secuestrado.

El mensaje fue compartido por su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, en sus redes sociales.

En su carta, el jefe de Estado invitó a reforzar la fe y la acción colectiva como bases para la construcción del Poder Popular. Destacó que este día coincide con el trabajo de las comunidades a través de la Consulta Nacional Popular 2026 y el papel decisivo de las mujeres en la organización social del país.

También evocó el Discurso de Angostura para insistir en la acción política desde la base e indicó que el pensamiento de Bolívar sigue guiando la construcción de un Gobierno Popular, justo y moral, nacido de la participación directa del pueblo y de la organización comunitaria.

A continuación mensaje Íntegro:

Presidente Nicolás Maduro Moros

Ciudad de Nueva York

Hoy 8 de marzo, Día de la Mujer, venimos ante Dios y Bolívar, junto a las comunas amadas de Venezuela, para pedirle al señor que nos acompañe en esta jornada de construcción del Poder Popular, hecha por las manos valientes de nuestras mujeres y hombres del pueblo.

Levantemos esta consigna que nos guía como idea central: “La fe que mueve montañas y la acción que construye lo nuevo, en Cristo y Bolívar.”

Jesús nos enseñó: «Si tienen fe y no dudan, hasta pueden decirle a esa montaña: quítate y arrójate al mar, y así será» (Mateo 21:21). Danos esa fe sincera y popular, para mover las montañas de dificultades que a veces nos frenan, y convertirlas en camino libre para nuestra patria.

Y Bolívar, en Angostura, nos mostró el camino de la acción: pidió un gobierno popular, justo y moral, que acabe con la opresión y traiga paz. Hoy el mismo Bolívar nos invita a votar y construir desde la comuna un gobierno donde reine la igualdad y la libertad.

Que esta jornada, bendecida por Dios, sea muestra de nuestra fe firme y nuestra lucha de cada día. Unidos en Cristo, Bolívar y Chávez, haremos de Venezuela un hogar de amor, justicia y poder popular.

Amén.

