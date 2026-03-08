Rector de la Universidad de las Comunas resaltó importancia de la Consulta Popular 2026

CIUDAD MCY- El rector de la Universidad de las Comunas, Jorge Arreaza, realizó un recorrido por la parroquia 23 de Enero en Caracas, donde supervisó el desarrollo de la primera Consulta Popular Nacional de 2026. Durante su visita a la Comuna Simón Bolívar, el funcionario destacó que este proceso permite a la ciudadanía priorizar necesidades locales en áreas como infraestructura, servicios públicos, deporte y atención a sectores vulnerables.

Arreaza enfatizó que la jornada, celebrada en el marco del Día Internacional de la Mujer, cuenta con el liderazgo de las comuneras, a quienes calificó como el motor fundamental del modelo de participación vigente.

De acuerdo con el rector, el mecanismo de consulta representa un ejercicio democrático integral, destinado a la resolución de problemas cotidianos mediante la transferencia de recursos a los proyectos elegidos por las comunidades.

El titular de la Universidad de las Comunas hizo un llamado extensivo a todos los venezolanos mayores de 15 años para que acudan a los centros electorales dispuestos en el territorio nacional.

Según señaló, el carácter de esta elección trasciende las diferencias ideológicas, puesto que los proyectos seleccionados inciden directamente en la mejora de la calidad de vida de todos los residentes de las comunidades, independientemente de su postura política.

Las declaraciones del rector se suman a los reportes de las autoridades nacionales sobre la afluencia de votantes durante este domingo 8 de marzo. La jornada se mantiene operativa bajo el despliegue técnico del Consejo Nacional Electoral y la coordinación del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, garantizando que el ejercicio del voto se realice en todas las parroquias y circuitos comunales del país.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA